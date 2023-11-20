В Аргентине новый президент: что нестандартный политик говорил об Украине

Новый президент вступит в должность 10 декабря 2023 года

В Аргентине избрали нового президента. Им стал Хавьер Милей, который является сторонником США и негативно отзывался о главе россии владимире путине. Политик в прошлом пел в рок-группе и очень экспрессивно ведет себя на публике.

Его поздравил соперник — министр экономики Серхио Масса, уже признавший свое поражение. Издание Bloomberg сообщает, что по результатам подсчета 99% бюллетеней после второго тура выборов 19 ноября Милей набрал 56% голосов, а его соперник Масса – 44%.

"Я связался с Хавьером Милеем, президентом, которого большинство аргентинцев избрали на следующие 4 года, я поздравил его, я пожелал ему удачи, и предложил завтра установить связь и переходные механизмы для смены правительства, для нормального функционирования экономики, социальной, политической и институциональной сферы", — написал Масса в Х (бывший twitter).

Хавьер Милей в ходе предвыборной кампании обещал аргентинцам радикальные изменения, которые должны исправить десятилетнюю неэффективную политику. В Аргентине падает экономика, один из самых быстрых в мире уровней инфляции, а также долгое время обесценивалась валюта.

Отмечается, что Милей на посту президента Аргентины сможет реализовать свои обещания:

отказаться от песо в пользу доллара;

закрыть Центральный банк;

радикально сократить государственные расходы, чтобы вывести 46-миллионное государство из кризиса.

Хавьер Милей — политик с нестандартной судьбой, в прошлом он пел в рок-группе. Также он известен как противник вступления в БРИКС и поклонник Дональда Трампа. Он называл бывшего президента США "одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов".

В то же время, он поддерживает Украину: 1 марта 2022 года, через несколько дней после вторжения рф, он присутствовал на 140-м открытии сессий Национального Конгресса с украинским флагом в руках.

Посольство Украины в Аргентине публиковало фото, где Милей держит надпись "Мы с Украиной"

"Я принес украинский флаг в основном потому, что те из нас, кто поддерживает идеи свободы, не могут терпеть или поддерживать вторжение подобно тому, какое россия сделала в Украине", — заявил новоизбранный президент в интервью The Economist.

Он выразил готовность встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в первые месяцы своего пребывания на посту, а главу рф владимира путина назвал "автократом". Милей отмечал, что "если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение рф в Украину".

Кроме того, новый глава Аргентины выступает за отказ от установления отношений с россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с политикой этих стран. Он считает США и Израиль стратегическими союзниками.

Старший экономический советник нового президента уже заявил, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года. В августе страна наряду с еще пятью государствами получила приглашение в организацию.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября в Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он проведет переговоры с лидерами Украины и заверит Киев в поддержке Вашингтона.