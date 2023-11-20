В Черном море исчезло судно: что известно о судьбе экипажа

На борту Kafkametler находились 12 человек

Из-за непогоды, от которой успела пострадать и Украина, в Черном море потеряли связь с грузовым судном Kafkametler. Корабль шел под турецким флагом. В последний раз капитан связывался с сушей в воскресенье, 20 ноября, заявив, что судно дрейфует вблизи провинции Зонгулдак на северо-западе Турции.

Подробности сообщает Reuters со ссылкой на офис губернатора провинции. Известно, что на борту грузового судна находился экипаж из 12 моряков. О судьбе ни одного из них неизвестно. Информации о том, могли ли быть среди них украинцы, тоже нет.

Kafkametler на момент исчезновения был загружен ферросилицием — ферросплавом из железа и кремния. Этот материал используется в производстве стали. Всего на судне могло быть 1542 тонн груза.

В последний раз корабль сообщал свои координаты недалеко от этого района Турции.

Воскресенье, 20 ноября, стало днем мощных штормов в Черноморском регионе. Поэтому начать поисковую операцию ни воздушные, ни морские суда не могли. Однако в регионе уже развернуты поисково-спасательные группы, которые отправятся на поиски пропавшего корабля сразу, как шторм хотя бы немного утихнет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Красном море также есть проблемы с грузовым судном. Однако не из-за погоды, а из-за захвата корабля йеменскими боевиками-хуситами. На борту этого судна могут находиться украинские моряки.