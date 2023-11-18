Шторм обрушился на Одессу: ветер гонит высокие волны с моря и ломает деревья (видео)

Погода одесситов не порадовала

В западных областях Украины в субботу, 18 ноября, выпал первый снег, но в других уголках нашей страны даже без этого погода была не самой лучшей. К примеру в Одесской области были зафиксированы штормовые порывы ветра, которые местами даже ломали деревья.

Как сообщают местные telegram-каналы, особенно сильными штормовые порывы были в прибрежных районах области, включая и саму Одессу.

По многочисленным видео, которые появились в сети, видно, что волны в море достаточно высокие, чтобы вода могла заливать набережную.

При этом в других местах ветер повалил деревья. В частности, на Марсельской улице, из-за этого были оборваны провода и образовались проблемы с проездом. В другом месте дерево едва не упало на жилой дом. Всего же сообщается о 24 сломанных и поваленных деревьях по всему городу

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков сильный ветер вдоль побережья ожидается не только до конца 18 ноября, но и будет наблюдать утром 19 ноября.

А согласно данным УГМЦ, в воскресенье там возможен даже мокрый снег.

Стоит отметить, что волна похолодания накроет всю территорию страны, а в северных областях в ночное время суток и вовсе температура может опускаться до -10 градусов по Цельсию.