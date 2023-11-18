В трех областях Украины похолодает до -10 и ниже: прогноз синоптиков

В часть регионов придет настоящая зима

Вторая половина ноябре практически всем украинцам принесла похолодание и снегопад, однако в нескольких областях похолодает больше всего.

Речь о трех областях на северо-востоке Украины. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Как мы уже сообщали, на выходных 18-19 ноября в Украине резко похолодает, пройдут сильные дожди и снегопады, однако это затронет только западные, южные и восточные области, в то время как в северных погода будет относительно спокойной.

Однако с понедельника, 20 ноября, погода там ухудшится, пройдет снег и будет холодать. Уже в среду, 22 ноября, в Харьковской и Сумской областях прогнозируют -10-12 градусов мороза ночью, в то время как в Черниговской похолодает до -7-9 градусов ниже нуля, тем временем как на остальной территории Украины ожидается в среднем 3 градуса мороза. Днем в этих трех областях тоже будет холодно, — до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине 22.11.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается в Украине зимой 2023-2024 года.