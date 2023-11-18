У трьох областях України похолодає до -10 і нижче: прогноз синоптиків

До частини регіонів прийде справжня зима

Друга половина листопаду практично всім українцям принесла похолодання та снігопад, проте у кількох областях похолодає найбільше.

Йдеться про три області на північному сході України. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Як ми вже повідомляли, на вихідних 18-19 листопада в Україні різко похолодає, пройдуть сильні дощі та снігопади, проте це зачепить лише західні, південні та східні області, у той час як у північних погода буде відносно спокійною.

Однак із понеділка, 20 листопада, погода там погіршиться, пройде сніг та холоднішатиме. Вже в середу, 22 листопада, у Харківській та Сумській областях прогнозують -10-12 градусів морозу вночі, тоді як у Чернігівській похолодає до -7-9 градусів нижче за нуль, у той час як на решті територій України очікується в середньому 3 градуси морозу. Вдень у цих трьох областях теж буде холодно – обіцяють до 5 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні 22.11.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується в Україні зимою 2023-2024 року.