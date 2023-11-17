Насувається шторм та снігопад: у низці областей України серйозно зіпсується погода

Жителям частини областей краще провести ці вихідні вдома

Більша частина осені в Україні була досить теплою, проте друга половина листопада принесла різку зміну погоди, зокрема, вже цих вихідних, 18-19 листопада, у більшості областей країни очікується штормовий вітер і випадання великої кількості опадів.

Однак деякі області це не зачепить. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на вихідні.

У суботу, 18 листопада, у всіх західних областях України очікується випадання значної кількості снігу, тоді як у південних областях очікується штормовий вітер силою до 20 метрів за секунду.

Жовтим виділено області, де буде погана погода 18 листопада

У неділю, 19 листопада, сніг очікується у Волинській області, тоді як в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму очікуються сильні дощі. Крім того, у всіх південних та східних регіонах прогнозують штормовий вітер силою до 25 метрів за секунду.

Області, де синоптики попереджають про погану погоду 19 листопада

Так, лише у північних та частині центральних областей найближчі вихідні пройдуть із сухою погодою та без сильного вітру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується зимою 2023-2024 року.