Насувається шторм та снігопад: у низці областей України серйозно зіпсується погода
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Жителям частини областей краще провести ці вихідні вдома
Більша частина осені в Україні була досить теплою, проте друга половина листопада принесла різку зміну погоди, зокрема, вже цих вихідних, 18-19 листопада, у більшості областей країни очікується штормовий вітер і випадання великої кількості опадів.
Однак деякі області це не зачепить. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на вихідні.
У суботу, 18 листопада, у всіх західних областях України очікується випадання значної кількості снігу, тоді як у південних областях очікується штормовий вітер силою до 20 метрів за секунду.
У неділю, 19 листопада, сніг очікується у Волинській області, тоді як в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму очікуються сильні дощі. Крім того, у всіх південних та східних регіонах прогнозують штормовий вітер силою до 25 метрів за секунду.
Так, лише у північних та частині центральних областей найближчі вихідні пройдуть із сухою погодою та без сильного вітру.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується зимою 2023-2024 року.