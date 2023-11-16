Дощ, сніг та мороз: якою буде погода на вихідних в Україні

Погода очікується не для прогулянок

Хоча початок осені 2023 року був досить теплим, у листопаді все різко змінилося. Спочатку країну накрили потужні шторми, а тепер поступово насувається майже зимова погода. Так, на вихідних 18-19 листопада на українців чекають холод і сніг.

Опади випадуть по всій території України. Про це можна судити з прогнозів синоптиків "Укргідрометцентру" на ці дні.

У суботу, 18 листопада, дощ та сніг накриють усю правобережну Україну, — у південних областях очікується дощ та 8-11 градусів тепла вдень. У центральних та західних регіонах можливий мокрий сніг. У решті областей, крім південних, температура повітря очікується в межах 2-4 градусів тепла вдень.

Прогноз погоди в Україні на 18.11.2023

У неділю, 19 листопада, фронт опадів зрушить і накриє лівобережні області країни, тоді як у західних та північних областях проясниться та похолодає максимум до -3 градусів нижче нуля. У Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Луганській областях можливий мокрий сніг. У Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та в Криму очікується дощ.

Прогноз погоди в Україні на 19.11.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима в Україні у 2023 році.