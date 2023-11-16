Дождь, снег и мороз: какой будет погода на выходных в Украине

Погода ожидается не прогулочная

Хотя начало осени в 2023 году было довольно теплым, в ноябре все резко изменилось. Сначала страну накрыли мощные штормы, а теперь постепенно надвигается почти что зимняя погода. Так, на выходных 18-19 ноября украинцев ждут холод и снег.

Осадки выпадут на всей территории Украины. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на эти дни.

В субботу, 18 ноября, дождь и снег накроют всю правобережную Украину, — в южных областях ожидается дождь и 8-11 градусов тепла днем. В центральных и западных регионах возможен мокрый снег. Во всех остальных областях, кроме южных, температура воздуха ожидается в пределах 2-4 градусов тепла днем.

Прогноз погоды в Украине на 18.11.2023

В воскресенье, 19 ноября, фронт осадков сдвинется и накроет левобережные области страны, в то время как в западных и северных областях прояснится и похолодает максимум до -3 градусов ниже нуля. В Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Луганской областях возможен мокрый снег. В Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму ожидается дождь.

Прогноз погоды в Украине на 19.11.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима в Украине в 2023 году.