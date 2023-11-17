Надвигается шторм и снегопад: в ряде областей Украины серьезно испортится погода

Жителям части областей лучше провести эти выходные дома

Большая часть осени в Украине была довольно теплой, однако вторая половина ноября принесла резкую смену погоды, — в частности, уже на этих выходных, 18-19 ноября, в большинстве областей страны ожидается штормовой ветер и выпадение большого количества осадков.

Однако некоторые области это не затронет. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на выходные.

В субботу, 18 ноября, во всех западных областях Украины ожидается выпадение значительного количества снега, в то время как в южных областях ожидается штормовой ветер силой до 20 метров в секунду.

Желтым выделены области, где будет плохая погода 18 ноября

В воскресенье, 19 ноября, снег ожидается в Волынской области, в то время как в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются сильные дожди. Кроме того, во всех южных и восточных регионах прогнозируют штормовой ветер силой до 25 метров в секунду.

Области, где синоптики предупреждают о плохой погоде 19 ноября

Так, только в северных и части центральных областей ближайшие выходные пройдут с сухой погодой и без сильного ветра.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается зимой 2023-2024 года.