В Украине настоящая зима: города заносит снегом, синоптики сделали предупреждение (фото, видео)

Зимняя погода в Украине не отступит в ближайшие дни

На западе Украины выпал первый снег, как и предупреждали синоптики. Украинцы в сети делятся фото и видео заснеженных улиц и деревьев, а синоптики отмечают, что в отдельных областях и дальше продолжит снежить.

Как сообщает портал "Район.Рожище", на Волыни снег начал идти вечером 17 ноября. А утром 18 ноября местные жители увидели заснеженные улицы.

По прогнозам синоптиков, зима 2023–2024 будет умеренно холодной. Средняя температура будет около 0 градусов, что холоднее, чем в прошлом году. Настоящая зима начнется в декабре, когда среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Осадков прогнозируют немного, но в большинстве случаев это будет мокрый снег с дождем. В прошлом году снег на Волыни тоже выпал 17 ноября, а в 2019 году и вовсе 7 октября.

Синоптики предупреждают про гололед и сильные снегопады, которые не прекратятся до понедельника, 20 ноября.

Во Львове тоже снежная погода, люди передвигаются по улицам с зонтами. Вместе со снегом моросит и дождь. Снег также выпал в Ровно и Хмельницкой области. В населенных пунктах заметены дороги, снегом засыпаны деревья и трава.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал фото Сходницкого перевала в снегу. Чтобы убрать снег с проезжей части и не создавать аварийных ситуаций, на дороги вышла снегоуборочная техника.

"Сходницкий перевал. Сейчас. Работает снегоочистительная техника. Во Львовскую область постепенно приходит настоящая зима. Изготовка есть 270 единиц снегоочистительной техники", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Карпаты замело снегом. Туристам рекомендуют пока воздержаться от походов в горы.