Карпаты сильно замело снегом: сказочные фото и видео

Спасатели Прикарпатья рекомендуют туристам отложить поход в горы

На горе Поп Иван Черногорский уже началась настоящая снежная зима. В связи с большим количеством осадков в виде снега и ограниченной видимостью, туристам рекомендуют пока воздержаться от похода в горы.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что в горах сейчас -6 градусов, а ветер достигает скорости 4-7 м/с.

"Спасатели Прикарпатья рекомендуют туристам отложить поход в горы в более благоприятные погодные условия", — говорится в сообщении.

В то же время на странице ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook напомнили, что горный отдых требует от каждого туриста ответственности и готовности.

"Физическая подготовка и выносливость – обязательны для путешественника, собирающегося в зимний поход. Кроме того, необходимо иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды", — отметили спасатели.

В ГСЧС порекомендовали, как лучше готовиться к походу в горы и что обязательно должно быть с собой у туриста:

Снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной.

Прежде чем отправляться в путешествие в горы, обязательно заранее проверяйте погоду. Если синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, это повод отложить свой поход;

Избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.

Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать через онлайн-формы, или мобильное приложение "Порятунок у горах".

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в декабре текущего года.