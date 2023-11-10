Каким будет декабрь в Украине в 2023 году: прогноз народного синоптика

Будут и морозы, и снег, и тепло

Многие метеорологи и климатологи сходятся во мнении, что в последние годы климат в Украине серьезно изменился, на фоне чего декабрь уже практически перестал был зимним месяцем по погодным условиям. В 2023 году он тоже ожидается довольно теплым.

Самой холодной должно быть самое начало месяца. Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

По его словам, первая треть декабря будет сопровождаться заметным похолоданием, особенно сильно похолодает в ночное время, однако температур ниже 10 градусов ниже нуля не ожидается.

Вторая треть месяца сначала будет прохладной, но с середины декабря начнет постепенно теплеть, ожидается выпадение умеренных осадков. "Даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут мороз", — прогнозирует синоптик.

Конец декабря в 2023 году будет еще теплее, уверен Деркач: "Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время".

Справка. Владимир Деркач уже более 20 лет составляет прогнозы, опираясь на народные приметы и наблюдения за синоптической ситуацией в периоде с 25 декабря по 7 января. Его методика основывается на том, что каждый день в этом промежутке может рассказать о том, какой будет погода в определенный месяц следующего года.

Больше о том, какой будет зима в 2023 году, читайте в статье: У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму.