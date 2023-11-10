Яким буде грудень в Україні у 2023 році: прогноз народного синоптика

Будуть і морози, і сніг, і тепло

Багато метеорологів та кліматологів сходяться на думці, що останніми роками клімат в Україні серйозно змінився, на тлі чого грудень вже практично перестав був зимовим місяцем за погодними умовами. У 2023 році він теж очікується досить теплим.

Найхолоднішим має бути початок місяця. Про це в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач.

За його словами, перша третина грудня супроводжуватиметься помітним похолоданням, особливо сильно похолодає у нічний час, проте температур нижче 10 градусів нижче нуля не очікується.

Друга третина місяця спочатку буде прохолодною, але із середини грудня почне поступово тепліти, очікується випадання помірних опадів. "Навіть уночі часом спостерігатиметься "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого буде мороз", — прогнозує синоптик.

Кінець грудня 2023 року буде ще теплішим, упевнений Деркач: "Вдень досить часто буде "плюс", вночі — переважно "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише іноді посипле невеликим шаром снігу, який розтане вдень".

Довідка. Володимир Деркач вже понад 20 років складає прогнози, спираючись на народні прикмети та спостереження за синоптичною ситуацією у період з 25 грудня по 7 січня. Його методика ґрунтується на тому, що кожен день у цьому проміжку може розповісти про те, якою буде погода у визначений місяць наступного року.

Більше про те, якою буде зима 2023 року, читайте у статті: В України з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на майбутню зиму.