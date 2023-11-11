Синоптики предупредили о сложной погоде: шквальный ветер, сильный дождь и даже снег

В начале недели распогодится

Хотя осень в этом году необычно теплая, вскоре в Украине может пойти снег. А выходные будут дождливыми и ветреными.

Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр. Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде.

"Утром и днем 11 ноября и в течение суток 12 ноября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-22 м/с, 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами 25 м/с; 12 ноября в северных и центральных, а ночью и в южных областях значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег (I уровень опасности, желтый)", — сказано в предупреждении.

Штормовое предупреждение

Температура воздуха в субботу, 11 ноября днем, будет на уровне +7 +17 градусов. Дожди прогнозируются по всей стране, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В воскресенье, 12 ноября, дожди накроют уже все области без исключения и станут более сильными. Ночью столбики термометров покажут 5-12 градусов с отметкой "плюс", днем прогнозируется +5 +15 градусов (в Крыму до +17). Холоднее всего будет на западе Украины.

Карта погоды на 12 ноября

В понедельник, 13 ноября, дожди отступят, по всей стране — облачно с прояснениями. Ночью ожидается от -2 (Тернопольская и Черновицкая области) до +8 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут 5-13 градусов тепла.

Карта погоды на 13 ноября

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какой будет предстоящая зима. По ее словам, в целом она будет довольно теплой, но арктический воздух периодически будет приносить морозы.