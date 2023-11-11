Снег и морозы, шторм и мигрень: известный синоптик дал прогноз погоды на середину ноября

Циклон Helmoe III существенно испортит погоду в Украине, говорит Игорь Кибальчич

Первая декада ноября в большинстве областей Украины вышла аномально тёплой со средней температурой, превышающей норму на 5-7 °С. А юго-западные воздушные потоки и циклоны стали основными циркуляционными особенностями за минувшие 10 дней.

Количество осадков оказалось чрезмерным, местами уже выпало 1,5–2 месячных нормы. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, сегодня, 11 ноября, происходит формирование мощного циклона Helmoe III, который существенно испортит погоду в Украине в ближайшее воскресенье. Пройдут дожди, местами сильные. В южных, центральных и восточных областях возможны грозы и мелкий град.

Кроме того, существенно усилится ветер юго-западного направления, порывы которого будут утром и днём достигать 17–22 м/с, особенно на Левобережье Украины.

В центральных областях возможно усиление ветра местами до 25 м/с, что соответствует сильному шторму. В Карпатах осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Ожидается налипание снега, на дорогах гололедица. Температура здесь будет колебаться около 0 °С.

На остальной части страны столбики термометров покажут +9…+15 °С, в Приазовье и Крыму днём до +17 °С, говорит синоптик.

По его словам, 13 ноября, по мере смещения циклона на север, погодные условия постепенно нормализуются, а осадки прекратятся. Но уже с 14 по 16 ноября развитие циклонов на Западе послужит причиной очередных дождей и ненастной погоды. Наиболее интенсивными осадки окажутся в южных, центральных и восточных областях.

А на фоне понижения температуры, 16 ноября местами по стране будет фиксироваться выпадение снега. Температурный режим будет существенно колебаться: от +8…+13 °С (13 ноября) до +2…+7 °С (в течение 16 ноября). Ветер постепенно будет поворачивать с юго-западного на северо-западный, с усилением в отдельные дни до 15–17 м/с, т.е. будет очень крепким.

По данным Игоря Кибальчича, с 17 по 20 ноября ожидается прохладная, погода в связи с преобразованием атмосферной циркуляции и установлением поля высокого давления над Восточной Европой. На фоне северо-восточных ветров температурный фон в Украине снизится ночью до 0…-5 °С, днём до +1…+6 °С. При этом, существенных осадков не ожидается за исключением западных и южных областей. Здесь будет наблюдаться дождь с переходом в снег и мокрый снег. В Карпатах и на Прикарпатье сформируется временный снежный покров.

"Как видим, вторая декада ноября окажется в нашей стране контрастной по всем параметрам, а погода будет крайне переменчивой. Происходящие колебания температуры, атмосферного давления и порывы ветра могут негативно сказаться на здоровье людей с метеозависимостью", – резюмировал известный синоптик.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу", какой будет следующая зима в Украине.