Надо готовиться: в выходные погода устроит украинцам испытание

В большинстве областей объявлено штормовое предупреждение

В выходные 11 и 12 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируются шквальные ветры и сильные осадки в большинстве регионов страны.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины. Спасатели также напоминают о мерах безопасности.

Отмечается, что утром и днем в субботу, 11 ноября, а также в воскресенье, 12 ноября, в Украине порыв ветра будет иметь силу 15-22 м/с. Но это по всей территории Украины, кроме части западных областей.

Прогнозируется, в воскресенье, 12 ноября, в южной части, центральных и восточных областях Украины местами ветер будет достигать скорости 25 м/с.

Укргидрометцентр объявил в большинстве областей Украины штормовое предупреждение, отметив, что уровень опасности первый — желтый.

Области Украины, в которых объявлен желтый уровень опасности

Также воскресенье принесет жителям северных, центральных, ночью и южных областей значительные дожди. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Спасатели призывают украинцев держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что "Телеграф" сообщал, в каких областях в ближайшие дни пойдет снег.