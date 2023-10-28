Непогода оставила без света более тысячи населенных пунктов: в какой области самая плохая ситуация
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Ведутся восстановительные работы
В Украине бушует непогода, которая стала причиной гибели уже как минимум двоих людей. Из-за штормового ветра без электрики остались 1045 населенных пунктов в 14 областях. Самая сложная ситуация в Хмельницкой области, где проблемы с электроснабжением возникли в 400 населенных пунктах. В общей сложности без света в стране оставались 306 тысяч потребителей.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. На Хмельнитчине также выключалась линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.
В каких областях возникали перебои с электроснабжением:
- Винницкой,
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Киевской,
- Львовской,
- Ровенской,
- Сумской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Черниговской.
По данным энергохолдинга ДТЭК, его операторы системы распределения э/э в Киеве, Киевской и Донецкой областях из-за непогоды с ночи переведены в усиленный режим. В Киевской области в результате непогоды произошли аварийные отключения электроснабжения, без света остались почти 89 тыс. семей, больше всего отключений в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.
Как сообщал "Телеграф", из-за непогоды в Киеве возможны экстренные отключения света. Жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.