Непогода оставила без света более тысячи населенных пунктов: в какой области самая плохая ситуация

Ведутся восстановительные работы

В Украине бушует непогода, которая стала причиной гибели уже как минимум двоих людей. Из-за штормового ветра без электрики остались 1045 населенных пунктов в 14 областях. Самая сложная ситуация в Хмельницкой области, где проблемы с электроснабжением возникли в 400 населенных пунктах. В общей сложности без света в стране оставались 306 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. На Хмельнитчине также выключалась линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

В каких областях возникали перебои с электроснабжением:

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Львовской,

Ровенской,

Сумской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Черниговской.

По данным энергохолдинга ДТЭК, его операторы системы распределения э/э в Киеве, Киевской и Донецкой областях из-за непогоды с ночи переведены в усиленный режим. В Киевской области в результате непогоды произошли аварийные отключения электроснабжения, без света остались почти 89 тыс. семей, больше всего отключений в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Как сообщал "Телеграф", из-за непогоды в Киеве возможны экстренные отключения света. Жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.