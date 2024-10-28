Зачем в Украине переводят время и когда это закончится: дело за депутатами

В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов передвинутся на час назад

Каждый год вся Украина дважды переводит часы – весной и осенью. Конечно, переход на зимнее время возник не просто так, это было обусловлено исторически. Но зачем это делать сейчас и в чем смысл переводить часы, в большинстве своем никто не понимает.

Этот сбой в биоритмах плохо сказывается на самочувствии многих украинцев и ничего, кроме непонимания и недовольства, не вызывает. Телеграф разбирался, почему так происходит и есть ли этому разумная альтернатива.

Когда переводят часы в Украине осенью и весной

Даты, определенные для этого знаменательного действия, следующие:

переход на летнее время — последнее воскресенье марта;

переход на зимнее время – последнее воскресенье октября.

То есть в 2023 году в ночь на 29 октября в 4 часа утра стрелки часов должны быть переведены на один час назад. Следует заметить, что "летнее" время, по которому страна живет с конца марта по конец октября, совпадает со временем по москве. Конечно, это не единственная причина, почему украинцы крайне негативно относятся к переходу. Чтобы разобраться подробнее, обратимся к законопроекту об исчислении времени 4201, который ходит по кабинетам парламента уже более трех лет.

Проект "Закона об исчислении времени в Украине" был представлен в Верховную Раду 9 октября 2020 года. С первой попытки он не прошел и в марте 2021 года народные депутаты отправили документ на повторное второе чтение. С тех пор в его прохождении есть только одно обновление — 13 мая 2021 была предоставлена сравнительная таблица.

Документом, автором которого является председатель Верховной Рады Украины IX созыва Руслан Стефанчук, предлагается отменить сезонные скачки времени. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван защитить здоровье населения.

Как влияет перевод часов на организм человека:

значительно ухудшается общее состояние при адаптации — и на физиологическом, и на психологическом уровне;

изменяются биологические ритмы человека;

снижается работоспособность;

ухудшается самочувствие;

обостряются хронические заболевания.

Поскольку изменения времени прерывают устоявшиеся биологические циклы человека, они приводят к заболеваниям иммунной и сердечно-сосудистой систем. К тому же, научно доказано не только негативное влияние перевода времени на организм человека, но и то, что продление светового дня в современных реалиях отнюдь не помогает энергосбережению.

Проект 4201 — не единственная попытка законотворцев уладить вопрос, в том же 2020 году группа депутатов подавала на рассмотрение еще один, альтернативный законопроект, но он был отклонен. Сейчас документ, на который возлагаются все надежды, включен в повестку дня десятой сессии Верховной Рады. Она проходит с сентября по февраль. Казалось бы, можно было надеяться, что этот осенний переход будет последним.

Но есть одно "но". В пресс-службе председателя Верховной Рады, автора законопроекта Руслана Стефанчука "Телеграфу" отметили, что вряд ли народные депутаты успеют принять этот закон к весеннему переводу, поскольку он не является первоочередным. И, учитывая сегодняшние реалии, с этим сложно поспорить.

Важный факт: согласно Конституции Украины, вопрос об единице времени и, соответственно, исчислении времени в Украине должен регулироваться исключительно законами Украины. Но пока такого закона у нас просто нет, а переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров, которому уже более четверти века — № 509 от 13 мая 1996 года.

Возникает логичный вопрос: почему, пока Верховная Рада не примет соответствующий закон, правительство не может отменить это постановление или внести в него изменения, чтобы избавить миллионы украинцев от этого анахронизма? За объяснением "Телеграф" обратился в пресс-службу Кабмина, но на момент публикации ответа еще не получил. При появлении дополнительной информации материал будет обновлен.

Ранее мы рассказывали, как перевод часов в Украине на зимнее время скажется на разнице во времени с другими странами. Например, в Европейском Союзе есть целых три стандартных временных зоны.