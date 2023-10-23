Переход на зимнее время: кто, когда и зачем придумал переводить часы

У этого явления давняя история

Каждый год в последнее воскресенье октября в Украине происходит переход на зимнее время. В 2023 году это выпадает на воскресенье, 29 октября. Сделать это нужно в 4:00 утра по киевскому времени. Стрелки часов передвигаются на один час назад.

Как пишет "Телеграф", современные девайсы, подключенные к интернету, переводят часы в нужном направлении автоматически. Так что вам не придется вставать ночью, чтобы перевести стрелки.

Кто, когда и зачем придумал переводить время?

История этого события берет свои корни в начале 20-го века. В 1916 году в Германии впервые перевели часы на летнее время, это было сделано с целью экономии электроэнергии в военные времена. Вскоре идея перехода на летнее и зимнее время была перехвачена другими странам, в частности Великобританией и США.

Главная цель, которую преследовали в то время — это сбережение электричества и его экономия в непростые исторические времена

Позже, в конце 1960-х годов канадские ученые провели исследование и установили, что переход на зимнее и летнее время действительно помогает экономить электроэнергию. Так, в Канаде потребление электричества в летнее время уменьшилось на 1%

Со временем перевод часов начали практиковать в большинстве стран мира, хотя эффективность такого метода экономии электричества вызывала сомнения. Сейчас многие страны отказались от подобной практики, так как минусов от этого гораздо больше, чем плюсов.

Какие страны переводят часы?

На данный момент есть несколько десятков стран, которые продолжают практиковать переход на зимнее и летнее время, среди них и Украина. При этом за последние годы от перевода часов отказались Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения и россия. В Украине этот вопрос уже не раз выносился на обсуждение в Верховной Раде, однако решения все еще нет.

Перевод часов в Украине

Украина в составе СССР начала практиковать летнее и зимнее время в 1981 году. Тогда это тоже делалось с целью экономии электроэнергии.

Сейчас мы переходим на летнее время в последнее воскресенье марта в 3:00 часа утра — на 1 час вперед. А на зимнее время в последнее воскресенье октября в 4:00 часа утра — на 1 час назад. В 2023 году перевод часов состоится ночью 29 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал про перевод часов на зимнее время. Узнайте точную дату, когда и куда нужно сдвинуть стрелки.