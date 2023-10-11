Перевод часов в Украине опять хотят отменить: назван новый повод

В Раде уже дважды пытались проголосовать за отмены перевода часов, но депутатам это не удалось

В канун перехода Украины на зимнее время в стране снова начались разговоры о целесообразности этих действий. Отмене перевода часов нашли еще одну важную причину.

Так, на бизнес-форуме "Украинской рады бизнеса" экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман заявил, что, по некоторым данным, после перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, которая и так работает в экстремальных условиях. И в связи с этим, отмечает он, возникает вопрос об отмене этого "архаичного перехода.

В ответ на это нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова напомнила, что в Раде дважды пытались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но не хватало голосов для принятия решения, ведь были дискуссии относительно того, на каком времени оставаться – летнем или зимнем.

Она также отметила, что власти готовы вернуться к вопросу отмены перехода на зимнее время, если будут соответствующие инициативы.

Напомним, что переход на зимнее время в 2023 году это произойдет 29 октября. А о том, как правильно переводить часы, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце.

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