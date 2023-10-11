Переведення годинників в Україні знову хочуть скасувати: названо новий привід

У Раді вже двічі намагалися проголосувати за скасування переведення годинників, але депутатам це не вдалося

Напередодні переходу України на зимовий час у країні знову почалися розмови щодо доцільності цих дій. Скасуванню переведення годинників знайшли ще одну важливу причину.

Так, на бізнес-форумі "Української ради бізнесу" економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман заявив, що, за деякими даними, після переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, що й так працює у екстремальних умовах. І у зв’язку з цим, зазначає він, виникає питання про скасування цього "архаїчного переходу".

У відповідь на це нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова нагадала, що в Раді двічі намагалися проголосувати за законопроекти про відміну переходу на зимовий час, але не вистачало голосів для ухвалення рішення, адже були дискусії щодо того, на якому часі залишатися – літньому чи зимовому.

Вона також зазначила, що влада готова повернутися до питання скасування переходу на зимовий час, якщо будуть відповідні ініціативи.

Нагадаємо, що перехід на зимовий час 2023 року це відбудеться 29 жовтня. А про те, як правильно перекладати годинник, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше ми писали про те, що росіяни готують блекаути для України.