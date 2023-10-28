Число погибших из-за непогоды в Киеве возросло: что известно о деревопаде в столице (видео)

Жителей Киева просят быть максимально осторожными

На столицу с самого утра в субботу, 28 октября, обрушилась непогода. Шквальный ветер, порывы которого местами достигают 22 метров в секунду, сметает все на своем пути.

От стихии уже пострадали автовладельцы и рядовые прохожие. Также изначально сообщалось о том, что один мужчина погиб в результате обвала дерева. На данный момент число жертв возросло.

Известно, что количество погибших в результате непогоды в Киеве возросло до двух человек. Так, на Дегтяревской в Киеве большое дерево упало на прохожих. На месте происшествия работали медики скорой помощи, однако, по предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался.

После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в столице жертвами стихии стали уже двое людей — мужчины в возрасте 65 и 35 лет.

"Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших — мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Также 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых из них медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте. На данное время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий непогоды сейчас продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве могут начаться аварийные отключения света. Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.