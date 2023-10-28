В Киеве бушует ветер: с домов срывает обшивку, а на дорогу падают деревья (фото, видео)

В Киеве утром 28 октября бушует непогода. Сильный ветер вырывает деревья с корнем, обрывает обшивку домов и металлоконструкции. Несколько автомобилей уже потсрадали.

Фото и видео непогоды делятся в Telegram-каналах. А в Укргидрометцентре предупреждают, что порывы ветра усилятся еще больше и достигнут 25 метров в секунду.

Очевидцы утверждают, что ветер срывает с домов шифер, который с грохотом падал на землю. Много автомобилей тоже пострадали от непогоды — на них падают деревья, а одному авто ветка пробила лобовое стекло. Пострадал водитель, с большой потерей крови его доставили в больницу.

Деревопад заметили также на улице Парково-Сырецкая, где пострадал элитный БМВ, а также на улице Приречная 17А. Из-за упавших деревьев проезд транспорта временно ограниченный.

Кроме того, на проспекте Ивасюка вынесло конструкцию, которой ограждают свалки, а мусорные баки ветер разнесло по дороге.

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