Трагедия на Говерле: из-за ненастья один турист погиб, другого успели спасти (фото)

В горах сегодня неблагоприятные погодные условия

Сегодня, 8 октября, в украинских Карпатах выпал первый снег. К сожалению, в этот же день из гор пришли и плохие новости.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По данным спасателей, во время спуска с Говерлы двое туристов заблудились и нуждались в помощи. На помощь были незамедлительно направлено поисково-спасательное отделение и спасателей с поста Заросляк.

Одного из туристов удалось найти спустя два часа поисков, а второго, к сожалению, уже без признаков жизни. Его тело было найдено между Говерловским водопадом и синим маршрутом. Все попытки реанимировать туриста оказались тщетными.

"Спасатели тело погибшего транспортировали к подножью горы и передали работникам полиции. Спасатели еще раз напоминают гражданам о том, что необходимо ответственно относиться к туристическим походам, не выходить в высокогорье в период усложнения погодных условий и соблюдать правила безопасности в горах", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Израиле во время нападения ХАМАС погибло двое украинцев. Их тела отправят на родину.