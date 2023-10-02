В Киеве юные брат и сестра погибли, упав с балкона: все детали (фото)

Подростков нашли уже мертвыми

В Киеве с балкона многоэтажки выпали двое подростков. Они были братом и сестрой и, к сожалению, скончались на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По данным правоохранителей, погибшими являются парень 2005-го и девушка 2006-го годов рождения. Их тела были найдены прохожими на улице на улице Никольско-Слободская. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало падение с балкона, который расположен на 24 этаже многоквартирного дома.

В настоящий момент на месте событий уже работают правоохранители, которые установят все обстоятельства и причины смерти подростков. Проходит общение со свидетелями и идет поиск родителей погибших.

"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители представят соответствующую правовую квалификацию", — говорится в сообщении.

Тем временем в сети появилось фото с места событий и информация о том, что перед смертью подростки якобы запускали прямую трансляцию в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом в страшном ДТП погибла молодая семья с младенцем. Их автомобиль буквально разорвало на части из-за столкновения с грузовиком.