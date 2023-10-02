У Києві юні брат та сестра загинули, впавши з балкона: всі деталі (фото)

Підлітків знайшли вже мертвими

У Києві з балкона багатоповерхівки випали двоє підлітків. Вони були братом та сестрою і, на жаль, померли на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. За даними правоохоронців, загиблими є хлопець 2005-го та дівчина 2006-го років народження. Їхні тіла були знайдені перехожими на вулиці на вулиці Микільсько-Слобідська. За попередніми даними, причиною смерті стало падіння з балкона, який розташований на 24 поверсі багатоквартирного будинку.

Наразі на місці подій вже працюють правоохоронці, які встановлять усі обставини та причини смерті підлітків. Проходить спілкування зі свідками та йде пошук батьків загиблих.

"Після встановлення всіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці представлять відповідну правову кваліфікацію", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі з'явилися фото з місця подій та інформація про те, що перед смертю підлітки нібито запускали пряму трансляцію в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом у страшній ДТП загинула молода сім’я з немовлям. Їхній автомобіль буквально розірвало на частини через зіткнення з вантажівкою.