Трагедія на Говерлі: через негоду один турист загинув, іншого встигли врятувати (фото)

У горах сьогодні несприятливі погодні умови

Сьогодні, 8 жовтня, в українських Карпатах випав перший сніг. На жаль, цього ж дня з гір прийшли й погані новини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. За даними рятувальників, під час спуску з Говерли двоє туристів заблукали і потребували допомоги. На допомогу було негайно направлено пошуково-рятувальне відділення та рятувальників з поста Заросляк.

Одного з туристів вдалося знайти за дві години пошуків, а другого, на жаль, уже без ознак життя. Його тіло було знайдено між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом. Усі спроби реанімувати туриста виявилися марними.

"Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ізраїлі під час нападу ХАМАС загинуло двоє українців. Їхні тіла відправлять на батьківщину.