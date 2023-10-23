Непогода разгуляется в Киеве: когда ждать дождей и ветров

Осень все больше показывает свои способности

По словам синоптиков, новая неделя принесет дожди в Киев. Из трех дней, только в среду следует ожидать мокрую погоду.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, днем воздух прогреется до максимально +15 градусов. Однако более-менее благоприятную погоду могут испортить порывы ветра.

В понедельник, 23 октября, только утром небо будет ясным, но в течение дня осадки не ожидаются. Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов тепла. Ночью станет теплее до +16 °C. В течение дня будет дуть сильный-крепкий ветер, до 12-13 м/с.

На следующий день, 24 октября, прогнозируется бездождливая переменная облачность. Однако во второй половине суток солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и прогревать землю. Днем температура составит 14 градусов тепла. Ночью остынет до +9 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в дневное время – умеренные 6 м/с.

В среду, 25 октября, природа намерена задождить в столице Украины. Осадки должны начаться ночью и продержаться до наступления вечера. В течение дня они будут менять интенсивность и максимальная концентрация дождей будет утром. Днем температура воздуха прогреется до 13-ти теплых градусов. Ночью остынет до +9 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Игоря Кибальчича до конца октября.