Придавило деревом: непогода в Киеве убила человека, есть пострадавшие (видео)

Жителей столицы просят не выходить на улицу без крайней необходимости

На Киев с самого утра в субботу, 28 октября, обрушилась непогода. Шквальный ветер с корнями валит деревья, срывает обшивку с домов и опрокидывает металлоконструкции. Уже есть пострадавшие среди людей.

Так, в Шевченковском районе столицы дерево рухнуло прямо на прохожих. Об этом сообщают киевские Телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Известно, что на улице Дегтяревской в Киеве большое дерево упало на людей. На месте происшествия работали медики скорой помощи. По предварительным данным, от полученных травм скончался мужчина.

В это же время, в КГГА сообщили о том, что именно в Шевченковском районе столицы, на данный момент, зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. Так, на мужчину упало дерево и медики пытались реанимировать пострадавшего. Однако пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Также в Шевченковском районе столицы из-за падения веток с дерева женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В субботу, 28 октября, в Киеве порывы будут достигать 17-22 м/с. Об этом сообщают в Укргидрометцентре. Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.

В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:

- аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

- спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сеть выложили атмосферные фото украинской столицы. Если вы предпочитаете разглядывать фотографии осеннего Киева, то в этом вам помогут атмосферные снимки, которые показывают красоту шумного мегаполиса и позволяют расслабиться.