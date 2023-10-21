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Лето в октябре: синоптик рассказал, как долго продлится теплая погода в Украине

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Октябрь продолжает украинцев радовать теплом
Октябрь продолжает украинцев радовать теплом. Фото Freepik

По словам синоптика, температура будет превышать норму на целых 12-18 градусов

Эта осень оказалась рекордно теплой для Украины и, похоже, "бабье лето" продолжается. Небольшого понижения температуры стоит ожидать лишь с 27 октября.

Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича "Телеграфу". Эксперт рассказал, чего ждать от погоды украинцам до конца месяца.

Как поясняет синоптик, в результате установления зональных воздушных потоков в Украину активно поступает тёплый воздух с территории Балканского полуострова и стран Средиземноморья.

"Изначально данная воздушная масса сформировалась в северной части Африки и по пути на север претерпела некоторую трансформацию (изменения свойств). В результате температурный фон в большинстве областей нашей страны ожидается аномально высоким, особенно в южных, центральных и западных регионах", — прогнозирует Кибальчич.

Таак, в Одесской области и Крыму днем 22 октября столбики термометров могут подняться до +28…+31 °С, что выше нормы на 12-18 °С. Данные показатели могут стать рекордными не только для конкретных дат, но и в целом для всего месяца, отмечает метеоролог. Очень тепло будет и в других областях, где отклонение от нормы составит порядка 7-11 °С.

Погода в Украине 22.10.23
Прогноз на 22 октября. Карта УкрГМЦ

"Ожидается, что тёплая погода в нашей стране продержится ориентировочно до 27 октября. Таким образом, данный период можно смело назвать "бабьим летом". Однако на крайнем севере Украины его продолжительность окажется меньше, чем в других областях, да и осадков здесь будет больше", — добавляет Кибальчич.

Где ждать дождей

Что касается дождей, то 22 октября местами в западных областях Кибальчич прогнозирует небольшие осадки, не исключены грозы. В остальных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможны туманы, в результате чего дальность видимости может снизиться до 200-500 метров.

В понедельник, 23 октября, в западных, северных и восточных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Но уже 26 октября на Левобережье страны ожидаются небольшие дожди. Тогда как в период с 25 по 26 октября в результате активизации южных процессов и прохождения атмосферных фронтов в большинстве областей страны ожидаются дожди, местами значительные. Ветер в Украине преимущественно юго-восточной и южной четверти, 5-10 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-17 м/с.

Погода в Украине 25.10.23
Прогноз на 25 октября. Карта УкрГМЦ

Когда похолодает

Согласно прогнозу, с 27 по 30 октября температура воздуха снизится, особенно в северных, восточных и центральных областях за счёт смены атмосферной циркуляции на антициклональную. Однако в южных и западных регионах "бабье лето" ещё продолжится, отметил Кибальчич. Так, ночные температуры на Левобережье Украины составят -1…+6 °С, дневные +4…+10 °С. В южных, западных областях и в Крыму ночью +6…+12 °С, днём +13…+20 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поменялся климат в Украине. Ученая УкрГМИ Вазира Мартазинова заявила, что продолжительность зимы в нашей стране составляет уже не три месяца.

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#Погода #Октябрь #Погода в Украине #Прогноз погоды