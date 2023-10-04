Известная метеоролог объяснила изменчивую погоду в Украине: тепловая полоса разделила страну пополам

Полоса тепла останавливает все холодные потоки

Многие заметили, что в последнее время погода в Украине бывает очень изменчива, — пока в одной области жара и сухость, в другой холодно и штормит. И тому есть одно простое объяснение.

Причина в тепловой полосе, которая проходит по территории Украины и определяет погоду. Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

По ее словам, тепловая полоса проходит по древнему глубинному разлому, который выбрасывает тепло, и останавливает все холодные процессы, которые идут с востока, — в связи с этим в восточных областях участились штормовые явления. Эта полоса очень устойчивая, и работает и в апреле, и в июле и в декабре.

"Если раньше климат менялся постепенно, по широтам, то эта полоса разделила Украину на запад, где одна погода, и восток, где другая. Когда где-то происходит землетрясение, такая полоса может схлопнуться, и происходит резкое похолодание и дожди. Потом она снова восстанавливается", — объясняет ученая.

Мартазинова высказала мнение, что надо уделять много внимания на изучение этих процессов, поскольку их понимание даст возможность делать прогнозы, какая погода нас ожидает.

Как сообщал "Телеграф", ранее Вазира Мартазинова также рассказывала, что зима в Украине длится больше не три месяца.