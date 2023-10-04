Відома метеорологиня пояснила мінливу погоду в Україні: теплова смуга розділила країну навпіл

Смуга тепла зупиняє усі холодні потоки

Багато хто помітив, що останнім часом погода в Україні буває дуже мінлива, — поки в одній області спека та сухість, в іншій холодно та штормить. І тому є одне просте пояснення.

Причина у тепловій смузі, яка проходить територією України та визначає погоду. Про це у коментарі для "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

За її словами, теплова смуга проходить по давньому глибинному розлому, який викидає тепло, і зупиняє всі холодні процеси, що йдуть зі сходу, — у зв’язку з цим у східних областях почастішали штормові явища. Ця смуга дуже стійка і працює і в квітні, і в липні і в грудні.

"Якщо раніше клімат змінювався поступово, широтами, то ця смуга впоперек розділила Україну — на захід, де одна погода, і схід, де інша. Коли десь відбувається землетрус, така смуга може зхлопнутись, і відбувається різке похолодання та дощі. Потім вона знову відновлюється", – пояснює вчена.

Мартазінова висловила думку, що треба приділяти багато уваги вивченню цих процесів, оскільки їх розуміння дасть можливість робити прогнози, яка погода на нас чекає.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Вазіра Мартазінова також розповідала, що зима в Україні триває більше не три місяці.