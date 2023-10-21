Літо у жовтні: синоптик розповів, як довго триватиме тепла погода в Україні

За словами синоптика, температура перевищуватиме норму на цілих 12-18 градусів

Ця осінь виявилася рекордно теплою для України і, схоже, "бабине літо" триває. Невеликого зниження температури варто очікувати лише з 27 жовтня.

Про це свідчить прогноз українського синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича "Телеграфу". Експерт розповів, що чекати від погоди українцям до кінця місяця.

Як пояснює синоптик, внаслідок встановлення зональних повітряних потоків в Україну активно надходить тепле повітря з території Балканського півострова та країн Середземномор’я.

"Спочатку ця повітряна маса сформувалася в північній частині Африки і по дорозі на північ зазнала деякої трансформації (зміни властивостей). В результаті температурне тло в більшості областей нашої країни очікується аномально високим, особливо в південних, центральних та західних регіонах", — прогнозує Кібальчич.

Таак, на Одещині та в Криму вдень 22 жовтня стовпчики термометрів можуть піднятися до +28…+31 °С, що вище за норму на 12-18 °С. Ці показники можуть стати рекордними не лише для конкретних дат, а й загалом для всього місяця, зазначає метеоролог. Дуже тепло буде і в інших областях, де відхилення від норми становитиме близько 7-11 °С.

Прогноз на 22 жовтня. Карта УкрГМЦ

"Очікується, що тепла погода в нашій країні протримається орієнтовно до 27 жовтня. Таким чином, цей період можна сміливо назвати "бабиним літом". Однак на крайній півночі України його тривалість виявиться меншою, ніж в інших областях, та й опадів тут буде більше", — додає Кібальчич.

Де чекати на дощі

Щодо дощів, то 22 жовтня місцями в західних областях Кібальчич прогнозує невеликі опади, не виключені грози. У решті регіонів очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливі тумани, внаслідок чого дальність видимості може знизитися до 200-500 метрів.

У понеділок, 23 жовтня, у західних, північних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території країни опадів не передбачається.

Але вже 26 жовтня на Лівобережжі країни очікуються невеликі дощі. Тоді як у період з 25 по 26 жовтня внаслідок активізації південних процесів та проходження атмосферних фронтів у більшості областей країни очікуються дощі, подекуди значні. Вітер в Україні переважно південно-східної та південної чверті, 5-10 м/с, 26 жовтня місцями можливе посилення до 15-17 м/с.

Прогноз на 25 жовтня. Карта УкрГМЦ

Коли похолодає

Згідно з прогнозом, з 27 по 30 жовтня температура повітря знизиться, особливо у північних, східних і центральних областях за рахунок зміни атмосферної циркуляції на антициклональну. Однак у південних та західних регіонах "бабине літо" ще продовжиться, зазначив Кібальчич. Так, нічні температури на Лівобережжі України становитимуть -1…+6 °С, денні +4…+10 °С. У південних, західних областях та в Криму вночі +6…+12 °С, удень +13…+20 °С.

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