Погода испытает украинцев на прочность, но потом сделает подарок: прогноз до конца месяца

В субботу погода не будет располагать к прогулкам

Осень в этом году выдалась теплой и после нескольких дней непогоды украинцев снова ждут солнечные дни. Однако в субботу в стране будет сильный ветер и дожди.

Как предупредили в Украинском гидрометцентре, 28 октября в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с (I уровень опасности, желтый). По всей стране пройдут дожди, столбики термометров будут показывать +8 +23 градуса.

Карта погоды на 28 октября

А вот воскресенье, 29 октября, в погодном отношении будет чудесным — дожди прекратятся, по всей стране прогнозируется переменная облачность. Ночью будет 5-13 градусов со знаком "плюс", днем воздух прогреется до +9 +21 градуса.

Карта погоды на 29 октября

Хорошая погода сохранится до конца месяца. В понедельник-вторник, 30-31 октября, осадков в Украине не прогнозируется (только 31 числа локальные дожди не исключены на Закарпатье). В дневные часы градусники будут показывать 14-23 градуса тепла, по ночам ожидается 5-14 градусов со знаком "плюс". Теплее всего будет в южных и западных областях страны.

Карта погоды на 30 октября

Карта погоды на 31 октября

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова в комментарии для "Телеграфа" рассказала, что в течение последних нескольких лет на территории Украины установился "современный" климат. Он предусматривает всего один по-настоящему зимний месяц.

Обратите внимание! Следует ли ждать морозных неожиданностей от этой зимы и какой она будет? Ответы на эти вопросы "Телеграф" искал вместе с учёными климатологами и синоптиками: У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму