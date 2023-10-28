Придавило деревом: негода у Києві вбила людину, є постраждалі (відео)

Мешканців столиці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби

На Київ із самого ранку в суботу, 28 жовтня, обрушилася негода. Шквальний вітер з корінням валить дерева, зриває обшивку з будинків та перекидає металоконструкції. Вже е постраждалі серед людей.

Так, у Шевченківському районі столиці дерево впало прямо на перехожих. Про це повідомляють київські телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Відомо, що на вулиці Дегтярівській у Києві велике дерево впало на людей. На місці пригоди працювали медики швидкої допомоги. За попередніми даними, від отриманих травм помер чоловік.

У той же час в КМДА повідомили про те, що саме в Шевченківському районі столиці, наразі, зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Так, на чоловіка впало дерево і медики намагалися реанімувати потерпілого. Однак чоловік отримав травми несумісні з життям і помер на місці події.

Також у Шевченківському районі столиці через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

У суботу, 28 жовтня, в Києві пориви сягатимуть 17-22 м/с. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Киян та гостей міста прохають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся якомога далі від ліній електропередач, не паркуйте автівку у місцях, де може впасти щось важке.

В разі падіння гілок чи дерев ви можете зателефонувати до:

— аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

— рятувальників 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що до мережі виклали атмосферні фото української столиці. Якщо ви вважаєте за краще розглядати фотографії осіннього Києва, то в цьому вам допоможуть атмосферні знімки, які показують красу галасливого мегаполісу і дозволяють розслабитися.