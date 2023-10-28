Погода випробує українців на міцність, але потім зробить подарунок: прогноз до кінця місяця

У суботу погода буде не дуже сприяти прогулянкам

Осінь цього року видалася теплою і після кількох днів негоди на українців знову чекають сонячні дні. Однак у суботу в країні буде сильний вітер та дощі.

Як попередили в Українському гідрометцентрі, 28 жовтня в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 28-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). По всій країні пройдуть дощі, стовпчики термометрів показуватимуть +8 +23 градуси.

Карта погоди на 28 жовтня

А от неділя, 29 жовтня, у погодному відношенні буде чудовою — дощі припиняться, по всій країні прогнозується мінлива хмарність. Вночі буде 5-13 градусів зі знаком "плюс", удень повітря прогріється до +9 +21 градуса.

Карта погоди на 29 жовтня

Хороша погода утримається до кінця місяця. У понеділок-вівторок, 30-31 жовтня, опадів в Україні не прогнозується (тільки 31 числа локальні дощі не виключені на Закарпатті). Вдень градусники показуватимуть 14-23 градуси тепла, ночами очікується 5-14 градусів зі знаком "плюс". Найтепліше буде у південних та західних областях країни.

Карта погоди на 30 жовтня

Карта погоди на 31 жовтня

Нагадаємо, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова у коментарі для "Телеграфа" розповіла, що протягом останніх кількох років на території України встановився "сучасний" клімат. Він передбачає лише один по-справжньому зимовий місяць.

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