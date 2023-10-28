Все из-за непогоды: в Киеве могут начаться аварийные отключения света

Киевлян предупреждают о возможных перебоях с электричеством

В субботу, 28 октября, на столицу обрушилась непогода. Шквальный ветер с корнями валит деревья, срывает обшивку с домов и опрокидывает металлоконструкции.

В связи с этим в Киеве возможны экстренные отключения света. Об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК: Киевские электросети.

Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.

"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды. Хотим напомнить: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — сообщили в компании.

По прогнозам синоптиков такие погодные условия с сильным ветром и дождем продержатся в течение всего дня 28 октября. Узнать о причинах отключения света и сроках его восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram.

Сообщить же об отсутствии света можно через удобные сервисы:

официальный сайт компании — кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";

личные сообщения на официальной странице компании в Facebook;

колл-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

"Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надежным", — напоминает ДТЭК: Киевские электросети.

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