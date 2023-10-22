Как согреть постель без электропростыни: с этими лайфхаками холода не страшны

В холодное время года без отопления выручат подручные средства

Считается, что сон в прохладном помещении способствует лучшему восстановлению организма. Но это правильно совсем не действует, если за окном морозы, а в квартире отключили отопление. При низкой температуре даже просто уснуть становится проблемой.

Поэтому полезно знать способы, как согреть кровать перед сном. А с учетом высокой вероятности блэкаутов важно пользоваться методами, которые не предполагают использование электроприборов.

Принцип многослойности для постельного белья

Точно так же, как принято одеваться в несколько слоев одежды перед выходом на улицу в холодные дни, также следует использовать несколько слоев постельного белья, чтобы согреть себя и свою постель в зимние ночи.

Попробуйте положить одеяло между двумя простынями на матрасе, чтобы создать толстый и теплый слой, который всегда будет сохранять тепло.

Зимой рекомендуется использовать пуховое одеяло, чтобы холодный воздух не проникал в постель во время сна. При необходимости пользуйтесь дополнительными пледами, покрывалами и одеялами поверх пухового.

Фланелевое постельное белье

Когда ночи станут холоднее, замените обычные хлопковые или шелковые простыни на фланелевые. Мягкая, бархатистая фланель обеспечит комфорт вашей коже, пока вы спите, а плотная ткань сохранит ощущение тепла в холодную ночь.

Также в холодное время года рекомендуется использовать постельное белье из флиса.

Грелка или бутылка горячей воды

Грелки и наполненные горячей водой пластиковые бутылки — это самый простой способ согреть себя и свою постель, если дома нет электрического одеяла или обогревателя. Бросьте грелку под одеяло за несколько часов до сна, чтобы она выделила достаточно тепла, чтобы охватить всю кровать.

Грелку можно использовать, чтобы согреть ноги или спину в постели.

Не забудьте убедиться, что грелка или бутылка закрыта должным образом, чтобы избежать протечек.

Кровать-палатка

При желании и возможности соорудите из кровати импровизированную палатку, обернув ее тканью. Таким образом внутри "палатки" будет создаваться шар более теплого воздуха. Кроме того, в постель не проникнет сквозняк.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит отключать отопление на ночь. Этот метод не помогает экономить на коммуналке.