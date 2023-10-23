Требуется красный перец: 3 способа, как согреть руки во время холода

К холодному времени года стоит готовиться уже

Морозы, которые будут бушевать зимой, могут немного испортить настроение в виде холодных ног или рук. Для того чтобы конечности не превратились в сосульки, есть несколько действенных методов, чтобы быстро их согреть.

Есть три способа, которые помогут, когда замерзли руки. Для этого нужно приобрести некоторые ингредиенты, говорят на сайте Meta. Следует заметить, что для замерзших рук нельзя использовать горячую воду или растирание снегом.

Массаж эфирными маслами

Ингредиенты:

1 ч. л. оливкового масла;

2-3 капли масла розмарина;

2-3 капли масла перечной мяты;

2-3 капли масла лимона.

Надо нагреть оливковое масло на водяной бане до 40-50 градусов и добавьте в него другие ингредиенты. Затем нанести смесь на кожу и втирать подушечками пальцев в течение 5-10 минут.

Массаж с эфирными маслами тоже поможет расслабиться перед сном. Следует втереть небольшое количество средства в кожу стоп и голени. Надеть высокие носки или гольфы, чтобы защитить постельное белье от жирных пятен.

Красный перец

Этот сухой компресс из красного перца сможет быстро согреть руки и ноги. Однако этот способ не подходит людям с чувствительной кожей или аллергией на приправу.

Ингредиенты:

молотый красный перец;

носки из плотного хлопкового трикотажа.

Вывернуть носки наизнанку и посыпать ткань красным перцем в тех местах, где ткань сталкивается с пальцами ног, подушечками под ними и пятками.

На пару носков должно уйти не больше одной чайной ложки порошка. Если этого количества не хватает, нужно добавить к перцу тальк или кукурузный крахмал. Затем надеть носки и подождать, пока к стопам не вернется чувствительность. При появлении сильного жжения сразу же снять компресс.

После этого удалить остатки порошка чистой сухой тканью и хорошо промыть кожу водой с мылом. Если пугает прямой контакт кожи с красным перцем, то тогда надо надеть сначала тонкие хлопчатобумажные и только потом более плотные носки, наполненные приправой.

Нагретый рис

Насыпать крупу в тканевый мешок или чистый хлопчатобумажный носок и прогреть в микроволновке в течение 2-3 минут. Надо подержать мешочек с рисом в ладонях или приложить его к замерзшим стопам. При необходимости подогреть его в микроволновке еще раз.

Использовать нужно изделия из натуральных волокон – синтетика под воздействием микроволн может начать плавиться.

Если риса нет в хозяйстве, его можно заменить на другие крупы – гречку, овес, горох, фасоль, песок, соль или семена подсолнечника.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов.