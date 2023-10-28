Все через негоду: у Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла

Кияни попереджають про можливі перебої з електрикою

У суботу, 28 жовтня, на столицю обрушилася негода. Шквальний вітер з корінням валить дерева, зриває обшивку з будинків та перекидає металоконструкції.

У зв’язку з цим у Києві можливі екстрені відключення світла. Про це попередили у прес-службі ДТЕК: Київські електромережі. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.

"Негода може призвезти до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди. Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — повідомили в компанії.

За прогнозами синоптиків такі погодні умови з сильним вітром і дощем протримаються протягом всього дня 28 жовтня. Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити ж про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:

офіційний сайт компанії — кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

"Ми працюємо 24/7, щоб електропостачання будинків та підприємств залишалося надійним", — нагадує ДТЕК: Київські електромережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в мережу виклали атмосферні фото української столиці. Якщо ви вважаєте за краще розглядати фотографії осіннього Києва, то в цьому вам допоможуть атмосферні знімки, які показують красу галасливого мегаполісу і дозволяють розслабитися.