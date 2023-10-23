Потрібен червоний перец: 3 способи, як зігріти руки під час холоду

До холодної пори року варто готуватись вже

Морози, які будуть вирувати взимку, можуть трошки зіпсувати настрій у вигляді холодних ніг або рук. Для того, аби кінцівки не перетворились у бурульки, є кілька дієвих методів, аби швидко їх зігріти.

Є три способи, які допоможуть у пригоді, коли змерзли руки. Для цього треба придбати деякі інгредієнти, кажуть на сайті Meta. Варто зауважити, що для замерзлих рук не можна використовувати гарячу воду чи розтирання снігом.

Масаж ефірними оліями

Інгредієнти:

1 ч. л. оливкової олії;

2-3 краплі олії розмарину;

2-3 краплі олії перцевої м'яти;

2-3 краплі олії лимона.

Треба нагріти оливкову олію на водяній бані до 40-50 градусів і додайте у неї інші інгредієнти. Потім нанести суміш на шкіру і втирати подушечками пальців протягом 5-10 хвилин.

Масаж з ефірними оліями також допоможе розслабитися перед сном. Треба втерти невелику кількість засобу у шкіру стоп і гомілки. Одягнути високі шкарпетки або гольфи, щоб захистити постільну білизну від жирних плям.

Червоний перець

Цей сухий компрес з червоного перцю зможе швидко зігріти руки та ноги. Однак цей спосіб не підходить людям з чутливою шкірою або алергією на приправу.

Інгредієнти:

мелений червоний перець;

шкарпетки з щільного бавовняного трикотажу.

Вивернути шкарпетки навиворіт і посипати тканину червоним перцем у тих місцях, де тканина зіштовхується з пальцями ніг, подушечками під ними й п'ятами.

На пару шкарпеток має піти не більше однієї чайної ложки порошку. Якщо цієї кількості не вистачає, тоді треба додати до перцю тальк або кукурудзяний крохмаль. Потім одягнути шкарпетки й почекати доти, доки до стоп не повернеться чутливість. У разі появи сильного печіння одразу ж зняти компрес.

Після того видалити залишки порошку чистою сухою тканиною і добре промити шкіру водою з милом. Якщо лякає прямий контакт шкіри з червоним перцем, то тоді треба одягнути спочатку тонкі бавовняні й лише потім більш щільні шкарпетки, які наповнені приправою.

Нагрітий рис

Насипати крупу у тканинний мішок або чисту бавовняну шкарпетку і прогріти у мікрохвильовій печі протягом 2-3 хвилин. Треба потримати мішечок з рисом у долонях або прикласти його до замерзлих стоп. За необхідності підігріти його у мікрохвильовій печі ще раз.

Використовувати треба вироби з натуральних волокон — синтетика під впливом мікрохвиль може почати плавитися.

Якщо рису немає в господарстві, його можна замінити на інші крупи — гречку, овес, горох, квасолю, пісок, сіль або насіння соняшнику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зігрітись у ліжку під час холодів.