Захистити рослини на ділянці від вітру та морозу просто: що потрібно зробити

Культури без проблем виживуть у холодну пору року, якщо їм допомогти

Восени дачники починають готувати сад до зими. Важливо не тільки обрізати деякі рослини, а й дотримуватись інших правил догляду за деревами, квітами, чагарниками.

Щоб захистити рослини на ділянці від вітру та морозу, зверніть увагу на прості рекомендації. Про це пише Express, посилаючись на поради досвідченого садівника Марка Дуеллі.

Мало денного світла, низька температура, коливання рівня вологості та ймовірність заморозків – все це може стати стресом для рослин. Однак є спосіб покращити адаптацію культур до холодних умов.

Насамперед садівник закликає вибирати рослини, стійкі до морозів. Наприклад, братки, в'язіль, морозник і камелії. Якщо ж у вас ростуть уразливі квіти в горщиках, то перенесіть їх у приміщення чи будь-яке захищене місце (теплиця чи навіс).

Утеплення

Ті культури, які не підлягають переміщенню, вимагатимуть особливої уваги. Дачникам слід використовувати спеціальні чохли для рослин або навіть тканину, наприклад гесіан, щоб укрити кущі та квіти на ніч, особливо у морозні дні.

Мульчування

Допоможе захистити сад від холоду мульча. Розміщуйте органічний матеріал на ґрунті навколо рослин. Бар’єрний шар допоможе мінімізувати загрозу перемерзання. Крім того, мульчування – захист від сухого вітру.

Полив

Садівник не радить припиняти полив восени. Зволожені рослини краще пристосовані до того, щоб протистояти коливанням температури, волога потрібна їм для нормального розвитку.

Сонячне світло

Не менш важливим для розвитку культур є сонячне світло. В осінньо-зимовий період знайти його непросто, тому дачники повинні стежити, щоб рослини не знаходилися постійно в тіні. Важливо не лише розмістити культури у захищеному від вітряної погоди місці, а й забезпечити доступ до світла.

Обрізка

У холодні місяці потрібно зрізати мертві або хворі гілки, так ви стимулюєте зростання і запобігаєте поширенню хвороб. Проте занадто обрізати рослини не можна, інакше культура почне давати молоді пагони, а вони ще не в змозі витримати "мінус".

Добрива

Важливо підгодовувати рослини і за зміни температури, щоб дати їм поживні речовини, які, своєю чергою, підтримають зростання у зимовий сезон. Це може бути збалансоване добриво з повільною дією або саморобне підживлення з компосту, скошеної трави або навіть чаю. Дуже багато добрив давати не потрібно, інакше почнуть посилено рости молоді пагони, вразливі до зимових місяців.

Раніше "Телеграф" писав про догляд за культурами напередодні зими. Наприклад, одне підживлення допоможе квітникарям зміцнити кущі троянд.