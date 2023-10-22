Як зігріти постіль без електропростирадла: з цими лайфхаками холоди не страшні

У холодну пору року без опалення виручать підручні засоби

Вважається, що сон у прохолодному приміщенні сприяє кращому відновленню організму. Але це правильно не діє, якщо за вікном морози, а в квартирі відключили опалення. При низькій температурі навіть просто заснути стає проблемою.

Тому корисно знати способи зігріти ліжко перед сном. А з урахуванням високої ймовірності блекаутів важливо скористатися методами, які не передбачають використання електроприладів.

Принцип багатошаровості для постільної білизни

Так само, як прийнято одягатися в кілька шарів одягу перед виходом на вулицю в холодні дні, також слід використовувати кілька шарів постільної білизни, щоб зігріти себе та свою постіль у зимові ночі.

Спробуйте покласти ковдру між двома простирадлами на матраці, щоб створити товстий і теплий шар, який завжди зберігатиме тепло.

Взимку рекомендується використовувати пухову ковдру, щоб холодне повітря не проникало в ліжко під час сну. За потреби користуйтеся додатковими пледами, покривалами та ковдрами поверх пухового.

Фланелева постільна білизна

Коли ночі стануть холоднішими, замініть звичайні бавовняні або шовкові простирадла на фланелеві. М’яка, бархатиста фланель забезпечить комфорт вашій шкірі, поки ви спите, а щільна тканина збереже відчуття тепла у холодні ночі.

Також у холодну пору року рекомендується використовувати постільну білизну з флісу.

Грілка або пляшка гарячої води

Грілки та наповнені гарячою водою пластикові пляшки – це найпростіший спосіб зігріти себе та свою постіль, якщо вдома немає електричної ковдри чи обігрівача. Киньте грілку під ковдру за кілька годин до сну, щоб вона виділила достатньо тепла, щоб охопити все ліжко.

Грілку можна використовувати, щоб зігріти ноги чи спину у ліжку.

Не забудьте переконатися, що грілка або пляшка закрита належним чином, щоб уникнути протікання.

Ліжко-намет

За бажання і можливості зробіть з ліжка імпровізований намет, обгорнувши його тканиною. Таким чином усередині "намету" буде створюватися куля теплішого повітря. Крім того, в ліжко не проникне протяг.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто відключати опалення на ніч. Цей метод не допомагає заощаджувати на комуналці.