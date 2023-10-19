Защитить растения на участке от ветра и мороза просто: что нужно сделать

Культуры без проблем выживут в холодное время года, если им помочь

Осенью дачники начинают готовить сад к зиме. Важно не только обрезать некоторые растения, а и соблюдать другие правила ухода за деревьями, цветами, кустарниками.

Чтобы защитить растения на участке от ветра и мороза, обратите внимание на простые рекомендации. Об этом пишет Express, ссылаясь на советы опытного садовника Марка Дуэлли.

Мало дневного света, низкая температура, колебания уровня влажности и вероятность заморозков – все это может стать стрессом для растений. Однако есть способ улучшить адаптацию культур к холодным условиям.

Прежде всего садовник призывает выбирать растения, устойчивые к морозам. К примеру, анютины глазки, секироплодник, морозник и камелии. Если же у вас растут уязвимые цветы в горшках, то перенесите их в помещение или любое защищенное место (теплица или навес).

Утепление

Те культуры, которые не подлежат перемещению, потребуют особого внимания. Дачникам следует использовать специальные чехлы для растений или даже ткань, например гессиан, чтобы укрыть кусты и цветы на ночь, особенно в морозные дни.

Мульчирование

Поможет защитить сад от холода мульча. Размещайте органический материале на почве вокруг растений. Барьерный слой поможет минимизировать угрозу перемерзания. Кроме того, мульчирование – защита от сухого ветра.

Полив

Садовник не советует прекращать полив осенью. Увлажненные растения лучше приспособлены к тому, чтобы противостоять колебаниям температуры, влага требуется им для нормального развития.

Солнечный свет

Не менее важен для развития культур солнечный свет. В осенне-зимний период найти его непросто, поэтому дачники должны следить за тем, чтобы растения не находились постоянно в тени. Важно не только разместить культуры в защищенном от ветреной погоды месте, но и обеспечить доступ к свету.

Обрезка

В холодные месяцы нужно срезать мертвые или больные ветки, так вы стимулируете рост и предотвращаете распространение болезней. Тем не менее, слишком обрезать растения нельзя, иначе культура начнет давать молодые побеги, а они еще не в силах выдержать "минус".

Удобрения

Важно подкармливать растения и при изменении температуры, чтобы дать им питательные вещества, которые, в свою очередь, поддержать рост в зимний сезон. Это может быть сбалансированное удобрение с медленным действием или самодельная подкормка из компоста, скошенной травы или даже чая. Очень много удобрений давать не нужно, иначе начнут усиленно расти молодые побеги, уязвимые в зимние месяцы.

Ранее "Телеграф" подробнее писал об уходе за культурами накануне зимы. К примеру, одна подкормка поможет цветоводам укрепить кусты роз.