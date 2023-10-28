Число загиблих через негоду у Києві зросло: що відомо про деревопад у столиці (відео)

Мешканців Києва прохають бути максимально обережними

На столицю з самого ранку в суботу, 28 жовтня, обрушилася негода. Шквальний вітер, пориви якого подекуди сягають 22 метрів за секунду, змітає все на своєму шляху.

Від стихії вже постраждали автовласники та пересічні перехожі. Також спочатку повідомлялося про те, що один чоловік загинув внаслідок обвалу дерева. На даний момент кількість жертв зросла.

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок негоди у Києві зросла до двох людей. Так, на Дегтярівській у Києві велике дерево впало на перехожих. На місці пригоди працювали медики швидкої допомоги, проте, за попередніми даними, від отриманих травм чоловік помер.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці жертвами стихії стали вже двоє людей – чоловіки віком 65 та 35 років.

"Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих — чоловіки віком 65 і 35 років. Також 7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці. На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста", — йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків негоди наразі триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.