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Негода залишила без світла понад тисячу населених пунктів: у якій області найгірша ситуація

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Лінії електропередач Новина оновлена 28 жовтня 2023, 15:11
Лінії електропередач. Фото pexels.com

Ведуться відновлювальні роботи

В Україні вирує негода, яка стала причиною загибелі вже щонайменше двох людей. Через штормовий вітер без електрики залишилися 1045 населених пунктів у 14 областях. Найскладніша ситуація у Хмельницькій області, де проблеми з електропостачанням виникли у 400 населених пунктах. Загалом без світла в країні залишалося 306 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. На Хмельниччині також вимикалася лінія міждержавного з’єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ.

В яких областях виникали перебої з електропостачанням:

  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Київській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Сумський,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій,
  • Чернігівській.

За даними енергохолдингу ДТЕК, його операторів системи розподілу е/е у Києві, Київській та Донецькій областях через негоду з ночі переведено в посилений режим. На Київщині внаслідок негоди сталися аварійні відключення електропостачання, без світла залишилося майже 89 тис. сімей, найбільше відключень в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

Як повідомляв "Телеграф", через негоду у Києві можливі екстрені відключення світла. Жителям та гостям столиці наполегливо рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.

Теги:
#Негода #Електропостачання #Світло