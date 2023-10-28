Негода залишила без світла понад тисячу населених пунктів: у якій області найгірша ситуація
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Ведуться відновлювальні роботи
В Україні вирує негода, яка стала причиною загибелі вже щонайменше двох людей. Через штормовий вітер без електрики залишилися 1045 населених пунктів у 14 областях. Найскладніша ситуація у Хмельницькій області, де проблеми з електропостачанням виникли у 400 населених пунктах. Загалом без світла в країні залишалося 306 тисяч споживачів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України. На Хмельниччині також вимикалася лінія міждержавного з’єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ.
В яких областях виникали перебої з електропостачанням:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Львівській,
- Рівненській,
- Сумський,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Чернігівській.
За даними енергохолдингу ДТЕК, його операторів системи розподілу е/е у Києві, Київській та Донецькій областях через негоду з ночі переведено в посилений режим. На Київщині внаслідок негоди сталися аварійні відключення електропостачання, без світла залишилося майже 89 тис. сімей, найбільше відключень в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.
Як повідомляв "Телеграф", через негоду у Києві можливі екстрені відключення світла. Жителям та гостям столиці наполегливо рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.