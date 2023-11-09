Заморозки, ливни, а местами потепление: погода в Украине в ближайшие дни удивит украинцев

Синоптики дали на прогноз на ближайшие пять дней

В ближайшие несколько дней в Украине ожидаются дожди, но без существенного похолодания. Только в некоторых областях температура воздуха в ночное время уже может опускаться до 0.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что до 13 ноября включительно по всей стране ожидаются осадки в виде дождя. Будут также и перерывы на сухую и облачную погоду.

Между ливнями, которые накроют нашу страну в ближайшие дни, будет также и перерывы между ними. Только в один из пяти дней будет облачно и без осадков.

В четверг, 9 ноября, дожди пройдут по всей Украине. При этом температура воздуха сохранится такой же, как и в предыдущий день. Ночью минимальная температура будет до +2 градусов в западной части страны.

10 ноября синоптики обещают облачную погоду без осадков. Изменения в температуре воздуха произойдут только в ночное время. В Кропивницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях столбики термометров упадут до 0 градусов.

В субботу, 11 ноября, снова будет дождливый день. Согласно прогнозу, такая погода протянется целый день и во всех областях страны. При этом ночью в вышеуказанных областях ожидается небольшое потепление. В целом температура по Украине остается на том же уровне.

12 ноября дожди вновь станут частью этого дня. Однако на сей раз они не заденут сразу две области — Волынскую и Ровенскую. Температура воздуха останется примерно на том же уровне, что и днем ранее.

В понедельник, 13 ноября, череда дождей в Украине продлится. Синоптики прогнозируют осадки в каждой области страны. Ночью в этот день температура воздуха будет немного ниже, нежели 12 ноября.

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