Укр

После дня передышки Украину накроют осадки: в двух областях прогнозируют мокрый снег

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Осень покажет характер
Осень покажет характер. Фото freepik.com

Ночи становятся все холоднее

Несмотря на очень теплую осень, совсем скоро в Украине может пойти снег. А пятница даст украинцам передышку от осадков.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. 10 ноября станет единственным днем без осадков в ближайшее время. О погоде на 10 ноября более детально рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, будет сухо, но вероятен утренний туман.

"Температура воздуха в течение дня составит +8 +12, на юге до +15 градусов. Ночи уже очень холодные, хотя и без "нулей" пока, ожидается +2 +7 градусов. В Киеве 10 ноября будет сухая погода. Температура воздуха будет колебаться около +10 градусов", — пишет она, добавляя, что уже 11 ноября циклон с юго-запада Европы принесет дождливую погоду практически во все области Украины.

В субботу, 11 ноября, дожди прогнозируются повсюду, кроме восточных, Харьковской и Запорожской областей. Днем столбики термометров покажут +6 +18 градусов, ночью прогнозируется от 0 до 13 градусов тепла.

Карта погоды на 11 ноября

В воскресенье, 12 ноября, дожди накроют всю страну. В ночное время ожидается 2-13 градусов выше нуля, днем будет от 4 до 15 градусов, прохладнее всего — на западе страны.

В понедельник, 13 ноября, дожди отступят, по всей стране — облачно с прояснениями. Ночью на градусниках будет +1 +9 градусов, днем воздух прогреется до 4-11 градусов тепла (в Крыму +12).

Во вторник, 14 ноября, местами прогнозируется мокрый снег: он вероятен в Луганской и Донецкой областях ночью. В западных, части центральных и южных областей — небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут 2-9 градусов выше нуля, днем синоптики прогнозируют 3-13 градусов тепла.

Карта погода на 14 ноября

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какой будет предстоящая зима. По ее словам, в целом она будет довольно теплой, но арктический воздух периодически будет приносить морозы.

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