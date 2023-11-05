В Киеве непогода наделала беды: есть пострадавшие (фото)

Ликвидация последствий продолжается

В Киеве наблюдаются неблагоприятные погодные условия с дождем и порывами ветра от 17 до 22 м/с. Некоторые районы столицы подтоплены.

Известно, что в результате осложнения погодных условий был травмирован один человек. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram, отмечая, что уровень опасности — первый.

В то же время в Киевской области из-за непогоды обесточено более 77 населенных пунктов.

В столице из-за непогоды упало дерево

Подтопления наблюдались в Святошинском районе:

ул. Стеценко (ликвидируется);

проспекта Курбаса (ликвидировано);

ул. Героев Космоса (ликвидировано);

бул. Академика Вернадского, (ликвидировано).

Святошинский район Киева

Также в Оболонском районе на ул. Казанская. Оно ликвидируется.

Оболонский район Киева

В Дарницком районе подтоплены:

ул. Ташкентская (ликвидируется);

ул. Переясловская (ликвидируется).

Дарницкий район Киева

Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в девятиэтажном жилом доме.

Известно, что один человек был травмирован из-за непогоды. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В Киевской МВА отмечают, что ликвидация последствий непогоды продолжается. В частности, вовлечены все необходимые оперативные службы.

Также администрация столицы призывает жителей города быть осмотрительными и учитывать опасности, которые могут нести погодные явления.

"Телеграф" ранее сообщал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются в выходные 4 и 5 ноября, в Киеве возможны экстренные отключения света. Людей просят быть максимально осмотрительными и готовыми к внезапным блекаутам.