У Києві негода наробила лиха: є постраждалі (фото)

Ліквідація наслідків триває

У Києві спостерігаються несприятливі погодні умови з дощем та поривами вітру від 17 до 22 м/с. Деякі райони столиці підтоплені.

Відомо, що унаслідок ускладення погодних умов було травмовано одну людину. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram, зазначаючи, що рівень небезпеки — перший.

Водночас у Київській області через негоду знеструмлено понад 77 населених пунктів.

У столиці через негоду впало дерево

Підтоплення спостерігались у Святошинському районі:

вул. Стеценка (ліквідується);

проспекту Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академіка Вернадського, (ліквідовано).

Святошинський район Києва

Також в Оболонському районі по вул. Казанська. Воно наразі ліквідується.

Оболонський район Києва

У Дарницькому районі підтоплені:

вул. Ташкентська (ліквідується);

вул. Переяслівська (ліквідується).

Дарницький район Києва

Крім того, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в дев'ятиповерховому житловому будинку.

Відомо, що одна людина була травмована через негоду. Постраждалий отримав черепно-мозкову травму.

У Київській МВА наголошують, що ліквідація наслідків негоди триває. Зокрема, залучені всі необхідні оперативні служби.

Також адміністрація столиці закликає мешканців міста бути обачними та зважати на небезпеки, які можуть нести погодні явища.

"Телеграф" раніше повідомляв те, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами, які прогнозуються у вихідні 4 та 5 листопада, у Києві можливі екстрені відключення світла. Людей просять бути максимально обачними та готовими до раптових блекаутів.